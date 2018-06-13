22:32 | Футбол

"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом мира


"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признается самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes, сообщается на сайте издания. Стоимость английского гранда оценивается в 4,123 миллиарда долларов. В 2017 стоимость клуба составляла 3,69 миллиарда.

Всего в рейтинг вошли 20 клубов. Среди них ни одного российского.

На второй строчке рейтинга расположился "Реал" (4,088 миллиарда). "Бронза" досталась "Барселоне" (4,064).

Полностью список самых дорогих клубов выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" - (4,123 миллиарда)

2. "Реал" - (4,088)

3. "Барселона" - (4,064)

4. "Бавария" - 3,063,

5. "Манчестер Сити" - 2,474,

6. "Арсенал" - 2,238,

7. "Челси" - 2,062,

8. "Ливерпуль" - 1,944,

9. "Ювентус" - 1,472,

10. "Тоттенхэм" - 1,237.

Отметим, что в среднем стоимость клубов стала выше на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост произошел благодаря увеличению выручки.

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