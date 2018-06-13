"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом мира

"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признается самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes, сообщается на сайте издания. Стоимость английского гранда оценивается в 4,123 миллиарда долларов. В 2017 стоимость клуба составляла 3,69 миллиарда.

Всего в рейтинг вошли 20 клубов. Среди них ни одного российского.

На второй строчке рейтинга расположился "Реал" (4,088 миллиарда). "Бронза" досталась "Барселоне" (4,064).

Полностью список самых дорогих клубов выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" - (4,123 миллиарда)

2. "Реал" - (4,088)

3. "Барселона" - (4,064)

4. "Бавария" - 3,063,

5. "Манчестер Сити" - 2,474,

6. "Арсенал" - 2,238,

7. "Челси" - 2,062,

8. "Ливерпуль" - 1,944,

9. "Ювентус" - 1,472,

10. "Тоттенхэм" - 1,237.

Отметим, что в среднем стоимость клубов стала выше на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост произошел благодаря увеличению выручки.