"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом мира

"Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд признается самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes, сообщается на сайте издания. Стоимость английского гранда оценивается в 4,123 миллиарда долларов. В 2017 стоимость клуба составляла 3,69 миллиарда.
Всего в рейтинг вошли 20 клубов. Среди них ни одного российского.
На второй строчке рейтинга расположился "Реал" (4,088 миллиарда). "Бронза" досталась "Барселоне" (4,064).
Полностью список самых дорогих клубов выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" - (4,123 миллиарда)
2. "Реал" - (4,088)
3. "Барселона" - (4,064)
4. "Бавария" - 3,063,
5. "Манчестер Сити" - 2,474,
6. "Арсенал" - 2,238,
7. "Челси" - 2,062,
8. "Ливерпуль" - 1,944,
9. "Ювентус" - 1,472,
10. "Тоттенхэм" - 1,237.
Отметим, что в среднем стоимость клубов стала выше на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост произошел благодаря увеличению выручки.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Бавария