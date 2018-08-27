Максименко и Чалов - в молодежной сборной России. Вы ждали их в главной команде?

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал итоговый состав команды на контрольный поединок с Египтом (Химки, стадион "Родина", 7 сентября) и отборочный матч Чемпионата Европы-2019 U-21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород", 11 сентября).

В состав российской команды вошли:

Вратари: Александр Максименко ("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все - "Спартак" Москва), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Никита Чернов (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев ("Краснодар"), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Иван Обляков ("Уфа"), Владислав Пантелеев ("Спартак" Москва), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород").

Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара), Федор Чалов (ЦСКА Москва).