Братья Березуцкие дают интервью пресс-службе "Витесса" на английском

Бывшие защитники ЦСКА, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого братья Алексей и Василий Березуцкие дали интервью клубному телевидению на английском языке.

Напомним, что "Витесс" проводит зимний сбор в Португалии с 3 января.

– Как вы себя чувствуете на своем первом сборе в "Витессе"? – вопрос братьям Березуцким.

– Здесь очень хорошо. Все футболисты работают, погода замечательная. Все отлично. Футболисты "Витесса" очень техничны и, конечно, обладают хорошей физической готовностью.

Тренерская карьера? Надеемся, что она будет такая же успешная или лучше, чем наша карьера футболистов. Конечно, мы часто принимаем участие наравне с игроками "Витесса". Все-таки один год – это не слишком большой период, мы недавно завершили карьеру, – ответили Березуцкие в интервью пресс-службе голландского клуба.