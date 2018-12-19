Анохин не планирует выдвигаться на пост президента РФС

Вице-президент РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал "СЭ" уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя пройдут 22 февраля 2019 года.

– Безусловно, с уходом Виталия Леонтьевича из РФС закончилась эпоха, – сказал Анохин. – Тем не менее, жизнь не заканчивается, футбол у нас на подъеме, уверен, что с нашим видом спорта все будет хорошо. Перед Мутко теперь стоит другая важная государственная задача, но, уверен, и о футболе он не будет забывать.

– Вы собираетесь выставлять свою кандидатуру на выборах нового главы союза?

– Нет, я не планирую выдвигаться на пост президента РФС. (Иван Торопцев)