Алла Шишкина: "Меня бесит, что мало мальски удачное выступление футболистов превозносят до небес"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина недоумевает, почему в нашей стране синхронное плавание не является популярным видом спорта.
– Футбол является самым популярным видом спорта в нашей стране особенно после ЧМ-2018 года, – написала Шишкина в Инстаграме. – События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года 2 сидит на скамейке запасных. Меня бесит, что мало мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений(от слова ВООБЩЕ) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче. Что нужно делать в России, чтобы синхронное плавание стало популярным?
Все о синхронном плавании – здесь.
❌Футбол VS. Синхронное плавание❌ ⠀ ⠀"Ой! Правда? Я смотрю, болею. Я очень люблю синхронное плавание. А вы что какая-то чемпионка? Наши ведь всё время выигрывают"-эту реплику в свой адрес я слышу каждый раз, когда люди узнают, что я синхронистка💧 ⠀ ⠀Но парадокс в том, что синхронное плавание всё равно непопулярный вид спорта в России🥺 Все, вроде смотрят, знают, что есть золото и на этом всё. От слова совсем. Никто не интересуется как зовут тех, кто стоит в составе команды. Из тренеров, дай Бог знают Татьяну Покровскую, а об остальных даже и не слышали🤷🏼♀️ ⠀ ⠀ Почему сравнила с футболом?⚽️Потому что это самый популярный вид спорта в нашей стране. Особенно после ЧМ2018 года. События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года 2 сидит на скамейке запасных. Естественно знают тренеров и всю их биографию, чуть ли не генеалогическое древо до 5 поколения🤦♀️ ⠀ ⠀Но более всего бесит, что мало мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений(от слова ВООБЩЕ) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче. ⠀ ⠀Я понимаю, что футбол общедоступен и на любительском уровне любой человек может взять мяч и выйти во двор, а вот балету на воде нужно долго учиться и не факт, что получится даже после 10 занятий🙈 ⠀ ⠀Но такая ситуация не везде, например, в Испании, спорт номер 1-футбол, 2-теннис и 3-фанфары🎉синхронное плавание. ⠀ ⠀📌Как думаете, что нужно делать в России, чтобы синхронное плавание стало популярным? ⠀ ⠀