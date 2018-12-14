Алла Шишкина: "Меня бесит, что мало мальски удачное выступление футболистов превозносят до небес"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина ​недоумевает, почему в нашей стране синхронное плавание не является популярным видом спорта.

– Футбол является самым популярным видом спорта в нашей стране особенно после ЧМ-2018 года, – написала Шишкина в Инстаграме. – События в этом виде спорта обсасывают со всех сторон, знают каждого игрока, даже если он уже года 2 сидит на скамейке запасных. Меня бесит, что мало мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений(от слова ВООБЩЕ) синхронисток все принимают, как должное и свершившийся факт, который вроде как и достигается легче. Что нужно делать в России, чтобы синхронное плавание стало популярным?

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