Алексей Сорокин: "Крайне важно представительство России в совете ФИФА"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что чувствует большую ответственность при выдвижении своей кандидатуры от РФС в член совета ФИФА. Напомним, что в марте кандидатура вице-премьера РФ Виталия Мутко не была допущена в совет ФИФА из-за совмещения им должностей в спорте и политике.

– Крайне важно наше представительство в совете ФИФА, – цитирует ТАСС Сорокина. – Россия принимает два больших турнира ФИФА. Традиционно у России было место в исполкоме, а ныне совете ФИФА, поэтому его сохранение крайне важно для нашей страны. Поскольку РФС счел возможным выдвинуть мою кандидатуру, я воспринимаю это как большую ответственность.