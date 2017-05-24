Алексей Сорокин: "Крайне важно представительство России в совете ФИФА". ФУТБОЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:10 | ФУТБОЛ

Алексей Сорокин: "Крайне важно представительство России в совете ФИФА"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что чувствует большую ответственность при выдвижении своей кандидатуры от РФС в член совета ФИФА. Напомним, что в марте кандидатура вице-премьера РФ Виталия Мутко не была допущена в совет ФИФА из-за совмещения им должностей в спорте и политике.

– Крайне важно наше представительство в совете ФИФА, – цитирует ТАСС Сорокина. – Россия принимает два больших турнира ФИФА. Традиционно у России было место в исполкоме, а ныне совете ФИФА, поэтому его сохранение крайне важно для нашей страны. Поскольку РФС счел возможным выдвинуть мою кандидатуру, я воспринимаю это как большую ответственность.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4277887

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