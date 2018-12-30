Александр Глеб: "Хочу продолжить карьеру"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб решил не завершать карьеру, сообщил спортсмен в эфире канала "Беларусь 1".

– Продолжить карьеру я хочу. Но не знаю, сыграю ли с "Арсеналом" в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ, надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решения остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил. А по поводу продолжения карьеры – я заверяю, – сказал Глеб в эфире канала "Беларусь 1".

Напомним, что контракт Глеба с белорусским клубом истекает 31 декабря 2018 года. В текущем сезоне 37-летний футболист сыграл в 18 матчах за БАТЭ и не отметился результативными действиями.

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