21:51 | Футбол — Лига наций

В Стокгольме минус 4 градуса. Болельщиков России и Швеции угощают глинтвейном

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Организаторы матча Лиги наций Швеция - Россия угостили глинтвейном всех желающих на площади перед стадионом "Френдс Арена", где пройдет игра, сообщает ТАСС. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. На данный момент температура воздуха составляет минус 4 градуса.

- Мы организовали бесплатную выдачу глинтвейна для всех желающих, чтобы каждый болельщик мог согреться. Данное мероприятие уже стало традицией для ноябрьских матчей национальной сборной. Надеемся, что российские болельщики оценят наше скандинавское гостеприимство, - заявили организаторы матча.

Швеция - Россия

 

Результаты опроса

22916 чел.

Как закончится матч Лиги наций Швеция - Россия?
29.1%
Победой России
37.7%
Ничьей, устроит и это
33.2%
Победой Швеции

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5815319

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