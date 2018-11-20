В Стокгольме минус 4 градуса. Болельщиков России и Швеции угощают глинтвейном

Организаторы матча Лиги наций Швеция - Россия угостили глинтвейном всех желающих на площади перед стадионом "Френдс Арена", где пройдет игра, сообщает ТАСС. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. На данный момент температура воздуха составляет минус 4 градуса.

- Мы организовали бесплатную выдачу глинтвейна для всех желающих, чтобы каждый болельщик мог согреться. Данное мероприятие уже стало традицией для ноябрьских матчей национальной сборной. Надеемся, что российские болельщики оценят наше скандинавское гостеприимство, - заявили организаторы матча.