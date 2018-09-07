Турция - Россия: они убирают конфетти с поля. Это надо видеть!

В перерыве матча Лиги наций между сборными Турции и России служба клининга попыталась очистить газон стадиона имени Шенола Гюнеша от конфетти. Организаторы перед началом игры в Трабзоне устроили красочный перфоманс.

Подобное "покрытие" доставляет массу неудобств футболистам, им непросто выполнять игровые действия.

Служба клининга попыталась облегчить игрокам жизнь и убрать блестки с поля.

Видеотрансляция матча доступна на сайте "СЭ" на этой странице.

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Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча