08:46 | Футбол — Лига наций

Швеция потеряла Линделефа перед игрой с Россией

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Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф получил травму в матче Лиги наций с Турцией (1:0). В этом поединке из-за повреждения бедра игрок "Манчестер Юнайтед" был заменен в перерыве.

Как сообщает L’Equipe, восстановление после травмы может занять несколько недель. Напомним, что Швеция будет соперником сборной России по матчу Лиги наций 20 ноября. Чтобы сохранить первое место в группе, россиянам нужно не проиграть Швеции.

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей

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