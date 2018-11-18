Швеция потеряла Линделефа перед игрой с Россией

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф получил травму в матче Лиги наций с Турцией (1:0). В этом поединке из-за повреждения бедра игрок "Манчестер Юнайтед" был заменен в перерыве.

Как сообщает L’Equipe, восстановление после травмы может занять несколько недель. Напомним, что Швеция будет соперником сборной России по матчу Лиги наций 20 ноября. Чтобы сохранить первое место в группе, россиянам нужно не проиграть Швеции.

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей