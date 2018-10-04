Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году

Нападающий "Ювентуса" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду до конца 2018 года, информирует O Jogo.

Согласно изданию, Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи. Португалия в октябре проведет два матча: со сборной Польши в Лиге наций и товарищескую игру с командой Шотландии, в ноябре - матчи Лиги наций с Италией и Польшей.

В сентябре нападающий заранее связался с главным тренером Фернанду Сантушем и попросил не вызывать его на товарищескую игру с Хорватией и матч Лиги наций с Италией.

Причиной такого решения стало желание португальца адаптироваться в "Ювентусе".

Роналду стал игроком туринского клуба 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. Он провел 7 матчей за "Юве" в серии А, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.