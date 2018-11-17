Роналд Куман: "Голландия идеально сыграла с Францией"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман после победы над Францией в матче Лиги наций (2:0) отметил, что голландцы сыграли отлично. Также он отметил важную роль Мемфиса Депая.

- Я ждал идеального матча с нашей стороны, и это было действительно так, - цитирует L'Equipe Кумана. - Мы были очень хорошими. Игроки правильно выбрали, когда нужно атаковать, а когда защищаться.

Я был удивлен составом сборной Франции и тем, как они играли. Но наша игра была прекрасной. Мы играли очень хорошо по всем аспектам. Сегодня мы доминировали в течение 90 минут. Депай играет очень важную роль в команде, так как уверен в себе, что и продемонстрировал, когда реализовывал пенальти.