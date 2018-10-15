Нигматуллин - о Гильерме: "Хорошо, что у сборной России вообще есть из кого выбирать"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что не может сделать выбор в пользу одного из голкиперов национальной команды - Андрею Луневу или Гильерме. Бразилец отыграл октябрьские матчи со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).

В сборной играет тот вратарь, который лучше готов на сегодняшний день, – заявил "Известиям" экс-голкипер национальной команды Руслан Нигматуллин. – Во время прошлого сбора две отличные встречи в воротах провел Лунёв, теперь неплохо проявил себя Гильерме. Хорошо, что у России вообще есть из кого выбирать. На данный момент сложно сказать, кто может стать беспрекословным первым номером. Ведь тот же Акинфеев стал им не сразу: это всегда большой труд.