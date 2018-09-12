Марко Асенсио: "Мы воспринимали матчи против Англии и Хорватии как вызов"

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио после разгромной победы над Хорватией (6:0) отметил, что его команда была серьезно настроена на эту встречу. Футболист добавил, что игроки воспринимали матчи с хорватами и англичанами как вызов.

- У нас было два отличных матча, - приводит Football Espana слова Асенсио. - Нам было важно вернуть себе хорошее настроение. Мы играли против команд (Англии и Хорватии), которые очень хорошо выступили на Чемпионате мира, поэтому и восприняли это как вызов. Приятно играть в команде с этими парнями. Находясь на поле, я всегда стараюсь отдавать все силы, и здорово, если у меня получается забить.

В стартовой игре Лиги наций испанцы обыграли на выезде Англию - 2:1.

Напомним, что всего два месяца назад Хорватия добралась до финала чемпионата мира-2018, где уступила Франции (2:4). Испания же вылетела в 1/8 финала от России (1:1, пенальти 3:4).