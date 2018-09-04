Константин Рауш рассказал, что изменилось в сборной России после ЧМ-2018

Защитник "Динамо" Константин Рауш еще раз подчеркнул, что не попал в национальную команду на чемпионат мира во многом из-за травмы. Также он выразил мнение по поводу назначения Артема Дзюбы новым капитаном сборной.

- Очень рад вновь находиться в сборной. Главное, что изменилось по сравнению со сборами перед чемпионатом мира, - теперь я без травмы, полностью здоров. Еще раз подчеркну – очень рад быть тут. Команда отлично сыграла на мировом первенстве, теперь наша задача – двигаться дальше. А так – ничего не изменилось. Ребята также жестко тренируются, как и прежде.

- Как думаете, почему именно Дзюба стал капитаном?

- Он просто заслужил.

- Что для вас стало главным событием чемпионата мира – ранний вылет сборной Германии или успех России?

- Естественно, в первую очередь я следил за нашей командой и радовался! Хотя в Германии тоже много друзей, следил и за ней.

- Карьеру в сборной закончил Жирков. Теперь будете играть чаще?

- Я и до этого много играл, мы менялись с Жиром. Сейчас моя задача – усиленно тренироваться. А кто выйдет на поле, я или Набиуллин, решит главный тренер. (Михаил ГОНЧАРОВ)

7 сентября сборная России сыграет со сборной Турции в матче Лиги наций.