Казахстан разгромил Андорру

Сборная Казахстана обыграла Андорру в матче группового турнира Лиги наций (4:0). После четырех игр национальная команда Казахстана занимает 2-е место в группе 1 Лиги D, имея в активе 5 очков, Андорра с 2 баллами располагается на последней строчке.

Лига наций D

Группа 1

Казахстан - Андорра - 4:0 (2:0)

Голы: Сейдахмет, 21 (1:0). Турысбек, 39 (2:0). Гомес, 61 - в свои ворота (3:0). Муртазаев, 74 (4:0).

Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Суюмбаев (Вороговский, 82), Бейсебеков, Мужиков, Исламхан, Жуков, Турысбек, Зайнутдинов (Муртазаев, 70), Сейдахмет (Федин, 77).

Андорра: Гомес, Лима, Валес (Морено, 79), Сан Николас, Х.Рубио (М.Гарсиа, 84), Лловера, Сервос, Пуйоль (Ферре, 89), Ребес, Алаэс, Родригес.

Предупреждения: Алаэс, 63. Ребес, 73.

Удаление: Алаэс, 64.

Судья: Бойко (Украина).

16 октября. Астана. Стадион "Astana Arena".

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