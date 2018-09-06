Гол Бэйла помог Уэльсу разгромить Ирландию

Сборная Уэльса дома одержала крупную победу над Ирландией (4:1) в матче Лиги наций. В составе победителей голами отметились Том Лоуренс, Гарет Бэйл, Аарон Рэмси и Коннор Робертс, у проигравших единственный мяч на счету Деррика Уильямса.

В следующем матче валлийцы 9 сентября на выезде в Лиге наций сыграют с Данией. Ирландцы двумя днями позднее в товарищеском матче встретятся с Польшей.

Лига наций B

Группа 4

Уэльс - Ирландия - 4:1 (3:0)

Голы: Лоуренс, 6 (1:0). Бэйл, 18 (2:0). Рэмси, 37 (3:0). К.Робертс, 55 (4:0). Д.Уильямс, 66 (4:1).

Уэльс: Хеннесси, Э.Уильямс, Дэйвис (Дамметт, 81), К.Робертс, Ампаду (Смит, 67), Мефам, Рэмси, Аллен, Брукс, Бэйл (Т.Робертс, 75), Лоуренс.

Ирландия: Рэндолф, Кларк, С.Уорд (Стивенс, 61), Коулман, Даффи, Кристи, Хендрик, Хурихэйн (Ш.Уильямс, 56), О`Дауда, Уолтерс, Робинсон (Хорган, 77).

Предупреждение: Кларк, 51.

Судья: Тюрпен (Франция).

6 сентября. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.