Гибралтар творит историю! Вторая победа подряд. И снова забил Чиполина

Сборная Гибралтара победила Лихтенштейн в матче группового турнира Лиги наций (2:1). Победный гол забил нападающий Джозеф Чиполина.

Это вторая подряд победа сборной Гибралтара в официальных матчах - в предыдущей игре эта команда победила Армению (1:0). Тогда также отличился Чиполина.

Лига наций D

Группа 4

Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1 (0:1)

Голы: Саланович, 15 (0:1). Кабрера, 61 (1:1). Дж.Чиполина, 66 (2:1).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Понс, Эрнандес (Кумбс, 46. Кашаро, 75), Стич, Кабрера (Де Барр, 90+6).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Эберли, Геппель, Польверино (Эрне, 83), Хаслер, Визер (Малин, 48), Марс.Бюхель (С.Вольфингер, 67), Губзер, Саланович, Майер.

Предупреждения: Марс.Бюхель, 39. Польверино, 50. Кашаро, 50. Уокер, 61. Кауфманн, 87.

Судья: Димитриу (Кипр).

16 октября. Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium".

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