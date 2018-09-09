Гарет Саутгейт: "Англия все еще ищет свою игру"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт - о матче с Испанией (1:2) в Лиге наций.

- Они оказывали на нас давление, и мы недостаточно хорошо контролировали мяч. Следует отдать должное моим игрокам. Мы могли сдаться и прекратить борьбу, но в последние 25 минут мы вернулись в игру и могли сравнять счет. У нас нет иллюзий - на протяжении длительного времени Испания была лучше. Мы только в начале пути, чтобы достичь результата, который мы хотим. Соперник удачно оказывал на нас давление. Нам понадобилось время, чтобы определить, откуда идет давление и справиться с этим. Мы все еще ищем свою игру. Мы можем вернуться к своему старому стилю, но тогда мы никогда не станем топ-командой. Или нужно немного потерпеть, что новая тактика не всегда будет давать результат.

Все о Лиге наций - здесь