Футболистов сборной Дании, которые бойкотируют матчи, заменят на игроков из мини-футбола

В сборную Дании будут вызваны игроки из мини-футбола и низших лиг чемпионата страны. Как сообщает Ekstra Bladet, в Федерации футбола Дании возникла конфликтная ситуация. Футболисты сборной страны отказываются принимать приглашение в команду, поскольку недовольны контрактами, заключенными федерацией с партнерами, в части, касающейся использования имиджевых прав на игроков. У футболистов есть другие контракты, заключенные персонально и через клубы, из-за чего возник конфликт интересов.

Пока проблема не решена, сборная Дании не может быть сформирована на ближайший товарищеский матч со Словакией и игру Лиги наций с Уэльсом. Поэтому федерация планирует привлечь игроков из мини-футбола и футболистов, выступающих в низших лигах, которые не поддерживают бойкот и не имеют маркетинговых обязательств.