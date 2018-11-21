Дзюба признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Нападающий сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком национальной команды в матчах Лиги наций, сообщает РФС. За него было отдано 739 тысяч голосов болельщиками в режиме онлайн.

В качестве памятного приза он поулчил памятный кубок со множеством пожеланий болельщиков после матча против Швеции (0:2).

- Для меня безумно приятно получить памятный кубок. Важно получать награды не только, когда все находятся в эйфории от побед, а в самых разных ситуациях, в том числе и после поражений, - заявил форвард. - Всем болельщикам искренне хочу сказать огромное спасибо. Вообще приятна любая поддержка, игроки всегда очень это ценят. Для каждого из нас - кто вышел на поле, кто не вышел - это очень приятно. И я хочу сказать, что совсем не хочется утратить это. Мы будем прорываться в следующем году через отборочный турнир, чтобы подарить болельщикам радость на Евро-2020.

В Лиге наций Дзюба провел 4 игры, в которых забил 1 мяч и заработал 1 предупреждение.