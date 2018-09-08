Дзюба - о Луневе: "У нас стена на воротах"

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба а также вратарь национальной команды Андрей Лунев в интервью пресс-службе РФС поделились впечатлениями от победы над Турцией (2:1) в матче Лиги наций. Автором победного гола в этой встрече стал Дзюба.

– Как эмоции, ребята?, – вопрос игрокам.

– Луня вообще спокойный, – сказал Дзюба. – У нас стена на воротах, поэтому мы спокойны.

– Андрей, сложно было?

– Нормально.

– Непростой матч, – добавил капитан команды. – Душно... Но, в целом, очень рады, что победили. Спасибо всем болельщикам, которые болели за нас и приехал сюда. Самое главное – победили. Всем удачи.