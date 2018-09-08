Черчесов одним словом описал стиль сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче Лиги наций в Трабзоне (2:1) оценил, что изменилось после чемпионата мира-2018​. По его словам, есть и тревожные нюансы.

- У команды есть система, которая не ломается вне зависимости от футболистов. Как бы вы определили ваш стиль? - вопрос Черчесову на послематчевой пресс-конференции.

- Одним словом опишу наш стиль – команда. В первую очередь "Мы", потом "Я". Что напрягает? Напрягает то, что на последние 20 минут не хватило сил, хотя на чемпионате мира два раза хватало на 120. (Дмитрий Зеленов)