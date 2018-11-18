Белоруссия всухую выиграла группу и вышла в Лигу наций C

Сборная Белоруссии обыграла Сан-Марино в заключительном туре группового турнира Лиги наций D - 2:0. Голами отметились экс-хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун и бывший форвард "Рубина" Антон Сарока.

Также в стартовом составе белорусов на поле появились экс-защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов, защитник "Краснодара" Александр Мартынович, бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич, экс-полузащитник "Анжи" Иван Маевский, экс-хавбек "Волги" Игорь Стасевич и 37-летний Александр Глеб, игравший за "Крылья Советов", а до того - за "Штутгарт", "Арсенал" и "Барселону".

На замену появились Антон Путило (экс-"Волга" и "Торпедо"), Максим Скавыш (экс-"Балтика") и Сергей Кисляк (экс-"Рубин").

Белоруссия заняла первое место в группе 2 с четырьмя победами и двумя ничьими, не пропустив при этом ни одного мяча (10-0).

В другой встрече группы Молдавия и Люксембург сыграли вничью - 1:1. За люксембуржцев на замену вышел хавбек "Уфы" Оливье Тилль. В составе Молдавии на поле появились Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), Кэтэлин Карп ("Уфа"), Александр Гацкан ("Ростов"), Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи"), Александр Антонюк (экс-"Рубин" и "КАМАЗ") и Евгений Чеботару ("Сибирь"). Гацкан ранее сообщал, что завершает карьеру за сборную.

Лига наций D

Групповой турнир

Группа 2

Сан-Марино - Белоруссия - 0:2 (0:1)

Голы: Драгун, 8 (0:1). Сарока, 52 (0:2).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Витайоли, М.Баттистини, Гасперони (Томассини, 61), Ринальди, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Хирш (Чезарини, 89), Нанни (М.Гьярди, 62).

Белоруссия: Черник, Политевич, Шитов, Мартынович, Поляков, Глеб (Путило, 69), Стасевич, Драгун, Маевский (Кисляк, 79), Сарока, Савицкий (Скавыш, 65).

Предупреждения: М.Баттистини, 33. Томассини, 77.

Судья: Круашвили (Грузия).

18 ноября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Молдавия - Люксембург - 1:1 (0:0)

Голы: Гынсарь, 58 - с пенальти (1:0). Бенси, 70 (1:1).

Молдавия: Кошелев, Епуряну, Жардан, Посмак, Карп, Рябчук, Гацкан (Чеботару, 83), Ионицэ, Антонюк, Гынсарь (Дедов, 82), Дамашкан (Николаэску, 71).

Люксембург: Мори, Филиппс (Тилль, 31), Шано, Карлсон, Махмутович, Жоаким, Янс, Баррейро, Даниел да Мота, Бенси (Тюрпель, 82), Бонерт (Синани, 59).

Предупреждения: Баррейро, 12. Рябчук, 40. Шано, 57. Карп, 64. Антонюк, 87.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

18 ноября. Кишинев. Стадион Зимбру.