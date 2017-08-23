"Зенит", ЦСКА, "Ювентус" и "Ливерпуль" примут участие в турнире памяти Морозова

С 25 по 27 августа в Академии "Зенита" пройдет двенадцатый турнир памяти Юрия Морозова. В соревнованиях примут участие 10 команд, составленных из юношей 2002 года рождения. На первом этапе они будут разбиты на две группы по 5 команд в каждой. В одном квинтете сыграют "Зенит", "Ливерпуль", "Марсель", "Олимпиакос" и финский ХИК, а в другом – ЦСКА, "Ювентус", "Бенфика", "Црвена Звезда" и петербургский "Коломяги". (Сергей ЯРЕМЕНКО)