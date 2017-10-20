Владислав Радимов: "Мы с Булановой не разводились"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что не нужно верить тому, что говорят в телевизоре об их отношениях с Татьяной Булановой. По его словам, они никуда не разъезжались.

– Вы с Татьяной снова съехались?

– Мы и не разъезжались.

– Так ведь она сама заявила на Первом канале о разводе.

– А вы не верьте тому, что видите в телевизоре. Да и всему остальному тоже. Ха!

– Расскажите же народу правду.

– Я настолько далек от этих программ… Вообще не смотрю! А вы мне говорите – что-то видели. Вот спросили прямо: "Вы разошлись?" – и получили прямой ответ: "Нет, живем вместе". Сейчас сын гуляет с приятелями, заглянет сюда – может подтвердить. Скоро Таня с работы придет. Хотите, ее позову?

– Не стоит. Так зачем она интервью давала?

– Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: "Считайте, что мы развелись". На самом деле – ничего у нас не происходит.

– Что-то мы запутались. Вы знали, что Татьяна пойдет на телевидение и сообщит о разводе?

– Да. Сказал ей: "Можешь говорить, что хочешь. Мне абсолютно все равно". Насколько для нее это был осмысленный шаг – спросите лучше у Татьяны. Мне тоже звонят с разных каналов: "Приходите, расскажете о разводе, о вашей семье. Мы заплатим…"

– Отказываетесь, как мы догадываемся.

– Да ну, отвечаю. Буду ходить и рассказывать о вещах, которые не совершал? Мне это надо? Я взрослый человек! Пусть пишут и говорят, что хотят. Наплевать.

– Деньги-то большие предлагают?

– Последний разговор был таким: "Владислав, вы единственный, кто не высказался по ситуации. Приходите же!" Рассмеялся в трубку: "Девушка, миллион евро – и я у вас…" – "Что вы, такой суммы у нас нет". Нет так нет. Значит, говорить не о чем.

– Хорошо, живете вы вместе. Но штамп о разводе присутствует?

– Нет. Вот, смотрите (достает паспорт). Штамп о браке есть, о разводе – нет. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Владислава Радимова