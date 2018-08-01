Василий Березуцкий: "Пойти в политику? Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать"

Завершивший карьеру Василий Березуцкий в интервью Championat.com заявил, что точно не пойдет в политику.



Ранее он высказал мнение, что, вероятно, не доживет до пенсии.

– Чем теперь займетесь?

– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.

– Из четырех предложений сколько связано с футболом?

– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.

– Однажды вы сказали: "Только я могу заменить Путина, но я занят". Теперь вы свободны.

– Вооооот! Пятое предложение. Видите, что я воспринимаю как варианты по работе? Когда у нас выборы?

– В 2024-м. Примерно когда ваша пенсия.

– Делайте хорошее интервью. Буду баллотироваться.

– А если серьезно, хотели бы пойти в политику?

– Нет. Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я так не могу.

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