В Москве избили экс-игрока "Торпедо" Борисова

Бывший полузащитник "Торпедо" Сергей Борисов был избит в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что экс-футболист в середине декабря отдыхал со знакомыми в квартире. Они сначала избили его, а потом стали вымогать 30 тысяч рублей. Сейчас Борисов в больнице, а на грабителей завели уголовное дело.

46-летний Сергей Борисов выступал за московское "Торпедо", а также "Торпедо" (Арзамас), "Торпедо" (Владимир), "Спартак-Чукотка" и "Уралмаш". В 1993 году он вместе со столичной командой выиграл Кубок России.