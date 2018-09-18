В Королеве открылась футбольная школа Олега Кужлева

В подмосковном городе Королев состоялось открытие Детской футбольной школы экс-полузащитника и тренера "Спартака" Олега Кужлева.

В рамках мероприятия был проведен футбольный турнир детских команд – Академии Юрия Гаврилова, "Гвардии" (Ивантеевка), а также команд школы Олега Кужлева. Кроме того, состоялись мастер-класс, фото- и автограф-сессия, и гала-матч с участием родителей воспитанников школы Кужлева и бывших футболистов "Спартака": Сергея Шавло, Вагиза Хидияттулина, Валерия Шмарова, Валерия Кечинова, Юрия Гаврилова, Геннадия Морозова, Рамиза Мамедова, Андрея Сметанина.

– Думаю, что известное имя Олега Кужлева будет иметь, скажет так, магнитное влияние, – подчеркнул Сергей Шавло. – У мальчишек возникнет желание добиться того же, что и он. Захотят брать с него пример. Дефицита в учениках в этой школе наверняка никогда не возникнет. А мы – ветераны всегда готовы Олегу Борисовичу помочь.

– Я давно мечтал открыть свою футбольную школу. И сейчас созрел для того, чтобы это осуществить, – отметил Олег Кужлев. – Мы разрабатываем свою программу. Хотим сделать тренировочный процесс очень интересным. И планы у нас большие – активно участвовать в различных чемпионатах, проводить турниры. Время покажет – правильно идем или нет. По крайней мере, сейчас – все хорошо. Очень много детей желают заниматься футболом. Он стал еще более популярным видом спорта после прошедшего в России чемпионата мира. Самое время его развивать, что и делаем. (Динара Кафискина)