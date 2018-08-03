СМИ: суд может запретить ФИФА использовать в матчах исчезающий спрей

Как сообщает Marca, в ближайшее время использование судьями исчезающего спрея во время матчей может быть запрещено.

Аргентинец Пабло Силва и бразилец Гейн Аллеманье, которые являются создателями спрея, пытаются через суд защитить свои авторские права на изобретение, утверждая, что ФИФА незаконно использует их инструмент с 2014 года.

Бразильский суд первой инстанции уже вынес одно решение в пользу Силвы и Аллеманье, обязав ФИФА выплатить по 15 тысяч долларов за каждую игру, проведенную с использованием спрея под эгидой организации, начиная с 2014 года.

Высока вероятность, что суд и вовсе запретит использовать спрей во всех матчах под эгидой ФИФА.