Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох избран в состав исполкома РФС. За него проголосовали 68 процентов (184 делегата), против – 26 процентов (69 делегатов).

Шох, являющийся президентом Федерации футбола Волгоградской области, был выдвинут Межрегиональной общественной ассоциацией по футболу "Черноземье". На предыдущей конференции РФС в сентябре 2016 года Шох не был доизбран в исполком организации вне единого списка кандидатов. Тогда было принято решение сократить состава исполкома с 33 до 23 человек. Шох стал 23-м членом исполкома.

Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)