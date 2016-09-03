Широков оформил дубль в первом матче в ЛФЛ

Бывший капитан сборной России Роман Широков оформил дубль в первом своем матче в ЛФЛ. Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА, играющий за "Атлантис", выступающий в зоне Запад ЛФЛ, забил два мяча и сделал одну результативную передачу в матче против ИЛАРАВТО.

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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