19:04 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Широков оформил дубль в первом матче в ЛФЛ

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Бывший капитан сборной России Роман Широков оформил дубль в первом своем матче в ЛФЛ. Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА, играющий за "Атлантис", выступающий в зоне Запад ЛФЛ, забил два мяча и сделал одну результативную передачу в матче против ИЛАРАВТО.

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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grey174

А где посмотреть дальнейшие трансляции...? Игрок-то начал демонстрировать отличную эффективность!!!

19:36

MAKKOR

А у нас во дворе Петька аж 3 сегодня забил, почему СЭ не пишет об этом???

19:29

Crash_Course

Талантище! Громадина! В Спартаке и ЦСКА небось уже кусают руки и ноги (и ногти тоже). А вот поздно уже, Ромка гордый, теперь только в Реал или Барселону пойдёт. Вот его уровень. Одно слово - ГАЛАКТИКОС! Рома верим!

19:21

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