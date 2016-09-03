Широков оформил дубль в первом матче в ЛФЛ

Бывший капитан сборной России Роман Широков оформил дубль в первом своем матче в ЛФЛ. Экс-полузащитник "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА, играющий за "Атлантис", выступающий в зоне Запад ЛФЛ, забил два мяча и сделал одну результативную передачу в матче против ИЛАРАВТО.
Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков – тренер? Почему бы и нет"
grey174
А где посмотреть дальнейшие трансляции...? Игрок-то начал демонстрировать отличную эффективность!!!
19:36
MAKKOR
А у нас во дворе Петька аж 3 сегодня забил, почему СЭ не пишет об этом???
19:29
Crash_Course
Талантище! Громадина! В Спартаке и ЦСКА небось уже кусают руки и ноги (и ногти тоже). А вот поздно уже, Ромка гордый, теперь только в Реал или Барселону пойдёт. Вот его уровень. Одно слово - ГАЛАКТИКОС! Рома верим!
19:21