10:48 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Семь клубов исключены из членов РФС

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Делегаты конференции РФС проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов. Отныне в РФС не состоят "Орел", "Байкал" (Иркутск), "Локомотив" (Лиски), "Сибирь-2" (Новосибирск), "Митос" (Новочеркасск), "Якутия" (Якутск) и "Астрахань". За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против – 13, один воздержался.

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