Семь клубов исключены из членов РФС

Делегаты конференции РФС проголосовали за исключение из членов организации семи профессиональных клубов. Отныне в РФС не состоят "Орел", "Байкал" (Иркутск), "Локомотив" (Лиски), "Сибирь-2" (Новосибирск), "Митос" (Новочеркасск), "Якутия" (Якутск) и "Астрахань". За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против – 13, один воздержался.

Церемония прощания с умершими клубами. Исключены из членов РФС, почти единогласно... pic.twitter.com/KAhcnn817K – Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 апреля 2017 г.