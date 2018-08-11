Российские экипажи в четвертый раз победили в танковом биатлоне

Российская команда финишировала первой в финальном заезде командной гонки "Танкового биатлона". Она преодолела трассу за 1 час 29 минут 55 секунд, опередив ближайших соперников - сборную Китая - почти на 14 минут. Третьими на финиш пришла сборная Белоруссии, четвертыми стали танкисты из Казахстана.

"Танковый биатлон - 2018" прошел с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах, входящих в программу игр, участвуют 189 команд из 32 стран.