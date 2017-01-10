Россия обыграла Латвию и вышла из группы на Мемориале Гранаткина

Во вторник юношеская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 1:0 в матче группового турнира Мемориала Гранаткина. Эта победа позволила российской команде выйти в плей-офф турнира с первого места. Единственный мяч на 66-й минуте с пенальти забил Александр Руденко. В 1/4 финала сборная России сыграет с командой Белоруссии.

Напомним, что турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проводится в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. Матчи проходят в Петербургском спортивно-концертном комплексе.

Санкт-Петербург

Мемориал Валентина Гранаткина

Россия – Латвия – 1:0 (0:0)