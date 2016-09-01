Роман Широков заявлен за "Атлантис"

Бывший капитан сборной России экс-полузащитник ЦСКА, "Зенита и "Спартака" Роман Широков, который недавно завершил профессиональную карьеру, заявлен за "Атлантис", информирует официальный сайт любительской футбольной лиги. За этот московский клуб выступают и другие известные в прошлом игроки: Дмитрий Сычев и Эрик Корчагин. Ближайшую встречу "Атлантис", выступающий в западной лиге ЛФЛ Москвы, проведет 3 сентября, соперник - "Иларавто".
Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне.
Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков - тренер? Почему бы и нет"
MAYERICK
Осталось совсем близко до домино во дворе....
11:55
Супершвайни
Жду инфо в соцсетях для конюшни и бомжатни)))
11:50
kuz_mich
Teoretik 11:25 Лучше бы в Ростов позвонил!____ а с Ростовом хорошая идея
11:45
баламошка
Кто-нибудь знает известного футболиста Сычёва?
11:27
Teoretik
Лучше бы в Ростов позвонил!
11:25
fedland
У любителей нашлось 2 млн евро на контракт Широкова? Пойду в любители...за 300 тыс рублей в месяц
11:04
andersen78
ждем новых интересных вью о жизни в ЛФЛ....
11:01