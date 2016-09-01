Роман Широков заявлен за "Атлантис"

Бывший капитан сборной России экс-полузащитник ЦСКА, "Зенита и "Спартака" Роман Широков, который недавно завершил профессиональную карьеру, заявлен за "Атлантис", информирует официальный сайт любительской футбольной лиги. За этот московский клуб выступают и другие известные в прошлом игроки: Дмитрий Сычев и Эрик Корчагин. Ближайшую встречу "Атлантис", выступающий в западной лиге ЛФЛ Москвы, проведет 3 сентября, соперник - "Иларавто".

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне.

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