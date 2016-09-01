10:38 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Роман Широков заявлен за "Атлантис"

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Бывший капитан сборной России экс-полузащитник ЦСКА"Зенита и "Спартака" Роман Широков, который недавно завершил профессиональную карьеру, заявлен за "Атлантис", информирует официальный сайт любительской футбольной лиги. За этот московский клуб выступают и другие известные в прошлом игроки: Дмитрий Сычев и Эрик КорчагинБлижайшую встречу "Атлантис", выступающий в западной лиге ЛФЛ Москвы, проведет 3 сентября, соперник - "Иларавто". 

Напомним, что Широков этим летом объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА. Ему уже предложили должность в министерстве спорта Московской области. Сам игрок отмечал, что мог бы еще играть на высоком уровне.

Широков: талант, который всегда осложнял себе жизнь //
"Широков - тренер? Почему бы и нет" 

Дополнительная информация

http://lfl.ru/person102001?player_id=109667

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КОММЕНТАРИИ (7)
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MAYERICK

Осталось совсем близко до домино во дворе....

11:55

Супершвайни

Жду инфо в соцсетях для конюшни и бомжатни)))

11:50

kuz_mich

Teoretik 11:25 Лучше бы в Ростов позвонил!____ а с Ростовом хорошая идея

11:45

баламошка

Кто-нибудь знает известного футболиста Сычёва?

11:27

Teoretik

Лучше бы в Ростов позвонил!

11:25

fedland

У любителей нашлось 2 млн евро на контракт Широкова? Пойду в любители...за 300 тыс рублей в месяц

11:04

andersen78

ждем новых интересных вью о жизни в ЛФЛ....

11:01

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