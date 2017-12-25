Рохус Шох: "Куда ушел Мутко? Никуда не ушел"

Член исполкома РФС Рохус Шох прокомментировал приостановление деятельности Виталия Мутко на посту главы Российского футбольного союза. По его словам, это возможно в соответствии с уставом.
- Что произошло? Ушел ли Виталий Мутко?
- Куда? Никуда не ушел.
- Что значит приостановил полномочия? Он не будет ходить на работу каждый день?
- Конечно. Приостановили полномочия. Согласно уставу это возможно.
- Будут ли ему платить заработную плату?
- Он ее не получал.
- Как вы отреагировали на это решение?
- Два года назад было принято правильное решение, когда поменяли руководителя. Тогда все было на грани пропасти. Сейчас вышли в 0. Вот это важно.
- Сейчас РФС фактически остался без президента...
- Почему это? Алаев будет исполнять обязанности. Все нормально. (Сергей ЕГОРОВ)