Рохус Шох: "Куда ушел Мутко? Никуда не ушел"

Член исполкома РФС Рохус Шох прокомментировал приостановление деятельности Виталия Мутко на посту главы Российского футбольного союза. По его словам, это возможно в соответствии с уставом.

- Что произошло? Ушел ли Виталий Мутко?

- Куда? Никуда не ушел.

- Что значит приостановил полномочия? Он не будет ходить на работу каждый день?

- Конечно. Приостановили полномочия. Согласно уставу это возможно.

- Будут ли ему платить заработную плату?

- Он ее не получал.

- Как вы отреагировали на это решение?

- Два года назад было принято правильное решение, когда поменяли руководителя. Тогда все было на грани пропасти. Сейчас вышли в 0. Вот это важно.

- Сейчас РФС фактически остался без президента...

- Почему это? Алаев будет исполнять обязанности. Все нормально. (Сергей ЕГОРОВ)