РФС в развитии российского футбола планирует ориентироваться на Исландию

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подчеркнул, что в организации готовятся глобальные реформы. В пятницу в Москве состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было объявлено, что с 15 марта в силу вступает распоряжение о создании новой организационной структуры футбольного органа.
- Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт - это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ, - цитирует ТАСС Алаева.
Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.
Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию.
Flo
Ну не знаю, Исландия/Ирландия/Бангладеш, это как то все не наше. Вот футбол по схеме Чучхе , как то ближе, роднее и понятнее.
04:02
Haiaxi
Правильно - пример надо брать с Исландии. И в первую очередь сделать зарплату нашим футболистам, как в Исландии.
01:49
Lars Berger
Принятие присяги футбольной сборной России имеется в этой программе?)
00:39
Lars Berger
А руководителем программы нужно Юру Ковтуна назначить. Ох, не зря он этот гол забивал... Как в воду глядел...
00:37
Lars Berger
Чего мелочиться? Нужно сразу курс на Северный Полюс брать!.. На собаках...
00:36
Нефилим
Исландия сейчас очень сильная в футболе, я думаю они Бельгийцам например свободно навезут, или Швейцарцам. Они явно сильнее нашей сборной
00:01
Баск
Не, в самом деле- посмотрите какой дриблинг у пингвинов по льду с яйцами.
23:42 2 марта
Баск
Теперь надо 5 ярдов на разработку структуры. Потом 5 ярдов на оптимизацию разработанной структуры. Результат увеличение бюрократов в 5 раз и уменьшение футболистов в 10 раз. Итог - будем ориентироваться на пингвинов.
23:38 2 марта
DamnedAspid
Лояльная аудитория.. В стране, где сборная есть традиционный объект ненависти.. Мужик, иду записываться на твои тренинги!
23:07 2 марта
Джаггер555
С 1917 года ко власти присосались кухарки и колхозники и везде разруха.
23:01 2 марта
Джаггер555
Очередной бред от либерастов с комунячими ушами. Стройте для начала нормальные стадионы с крышей и отоплением, чтобы могли играть футболисты круглый год.
23:00 2 марта
SS-1525-Sergey
Боснийский рефери ... 22:36 +++ Профессиональный футбол - это везде бизнес, а у нас социальный проект. Поэтом продукт, должен стать прибыльным и приносить доход. Бесплатно, нужно смотреть "Пусть говорят" или "Дом-2"
22:56 2 марта
SS-1525-Sergey
Считаю, что опыт Андорры или Люксембурга будет гораздо интереснее рассмотреть. "Правильной дорогой идёте товарищи!" В.И. Ленин. Ведь в Исландии тоже чемпионат страны коверкают под нужды сборной. Тренеров подбирают по лояльности, а не мастерству. И тренеры там конечно, точно так же говорят, что таких-то и таких-то игроков, для них не существует.
22:43 2 марта
Боснийский рефери
Билеты на Локомотив-Спартак от 1600 рублей и показ этого центрального матча на платном канале (на федеральном его не покажут) ... Это все, видимо, входит в программу повышения популярности нашего футбола...
22:36 2 марта
ozozolio
Может лучше ориентироватся на уровень жизни в Исландий-а остальное наладится
22:22 2 марта
Ленинград1984
Подождите! Это только первый акт Марлезонского балета. Сейчас будет второй - Сережа, я у тебя денежек возьму немножко, на хлебушек?
22:17 2 марта
Спринт
Необходимо моториста и его приспешников срочно отправить в Исландию на добровольно-принудительные работы минимум лет на 25 (а лучше пожизненно) по уборке вулканов (вручную с киркой и тачкой). Пусть перенимают опыт северо-исландских территорий. Вреда для Исландии не будет, а польза для России огромная.
22:14 2 марта
fedland
Отличная идея, мне нравится. Теперь у нас будут играть почтальоны, рыбаки, банковские служащие, дворники, лесорубы, уборщицы. Кого не назвал, не обижайтесь...
22:11 2 марта
Assessor
Ну а с кого брать пример? С великой футбольной державы - Исландии.
21:58 2 марта
HAZELSAMARA
Насколько помню, чемпионат Исландии проводится по системе "весна-осень". Ау, РФС?
21:35 2 марта
kvvkvv1967
Наконец-то определились! Курс - на Исландию! В футболе! Даже легче стало!:):)
21:08 2 марта
AZ
"У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию." -------Ну это довольно просто сделать, опуститесь на уровень Лихтенштейна или Сан-Марино и будут тогда радоваться каждому забитому голу, а каждая победа будет национальным праздником! Типа те же исландцы обрели популярность не своими результатами, а чем-то другим. Не, ну пущай трудится могучий департамент коммуникаций и маркетинга, че, лишь бы было, что пилить!
20:33 2 марта
The glory !
Что ни год , то глобальные реформы. А зп вы этим ногомячистам тоже как в Исландии платить будете ?
20:26 2 марта
Andre_Saratov
Скоро и футбол Фарерских островов будет недостижимым идеалом.
20:02 2 марта