РФС в развитии российского футбола планирует ориентироваться на Исландию

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подчеркнул, что в организации готовятся глобальные реформы. В пятницу в Москве состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было объявлено, что с 15 марта в силу вступает распоряжение о создании новой организационной структуры футбольного органа.

- Стоит отметить, что текущей управленческой структуре уже несколько лет. Спорт - это огромная инновационная индустрия, РФС надо учитывать тренды, а также повышать эффективность своей работы. Именно поэтому мы какое-то время назад и задумались о целом ряде реформ, - цитирует ТАСС Алаева.

Думаю, что это будут самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС. Рассказать о них подробно я смогу чуть позже, потому что работа над изменениями пока до конца не завершена, но основные векторы понятны.

Для развития коммерческого потенциала необходимо заниматься и повышением популярности нашего футбола, это еще одна задача будущего департамента коммуникаций и маркетинга. Надо ориентироваться на мировые примеры, например, той же Исландии. У нас популярность сборной очень зависит от субъективных и ежесекундных факторов, от ее текущего результата. Такое восприятие необходимо поменять, сборная должна быть интересна всегда, иметь постоянную лояльную аудиторию.