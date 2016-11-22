РФС утвердил руководителей 14 комитетов

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что на исполкоме организации выбраны руководители 14 комитетов, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, на данный момент непринято решение о назначении главы комитета массового футбола.

- Утвердили постоянные комитеты, их 14, - сказал Мутко. - Финансовый комитет - Евгений Гинер. Комитет по безопасности и стадионам - Владимир Маркин. Комитет программ развития футбола - Александр Дюков, его рекомендовала лига, судейский комитет - Николай Левников.

Комитет женского футбола - Наталья Авдонченко, пляжный футбол - Сергей Анохин, технический - Никита Симонян, медицинский - Эдуард Безуглов, комитет ветеранов - Александр Мирзоян, профессиональный футбол - Сергей Прядкин. Комитет детско-юношеского футбола - Игорь Лебедев. Комитет по статусу игроков - Ольга Шевченко, комитет по этике - Семен Андреев. По комитету массового футбола еще определимся.