Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед началом матча между командами России и Италии выразил уверенность в том, что эта встреча войдет в историю футбола двух стран. Руководитель региона не сомневается, что эта игра станет одним из лучших подарков для Президента России Владимира Путина в честь его дня рождения.

– Этот день войдет в историю футбола России и Италии. Приветствую звезд обеих стран, – начал Кадыров. – Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера, президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он известен во всем мире как большой любитель и ценитель спорта. Наряду с дзюдо его сердце принадлежит футболу.

Как доказательство этому, огромен его вклад в то, что Россия получила право провести ЧМ-2018. Президент лично контролировал ход подготовки к чемпионату и делает все, чтобы турнир стал лучшим в истории футбола. Уверен, что футбольный матч станет одним из лучших подарков для Владимира Владимировича.

Несмотря на массированную атаку со стороны Запада, он ведет Россию по пути мира и созидания. Благодарен легендарным игрокам, которые приехали в Грозный, чтобы подарить праздник жителям Чечни. Да здравствуйте Президент России Владимир Путин. (Дмитрий СИМОНОВ)

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