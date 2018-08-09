Путин поручил выделить средства на эксплуатацию системы идентификации болельщиков

Президент России Владимир Путин поручил выделить бюджетные ассигнования на дальнейшую эксплуатацию системы идентификации болельщиков (паспортов болельщиков) при проведении футбольных и других массовых мероприятий.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018".

- С учетом ранее данных поручений обеспечить выделение начиная с 2019 года бюджетных ассигнований федерального бюджета на мероприятия по внедрению и дальнейшей эксплуатации созданных для чемпионата мира по футболу 2018 года систем идентификации футбольных болельщиков и контроля доступа при проведении матчей чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, а также иных массовых мероприятий, - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.