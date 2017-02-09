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Похороны Виктора Чанова пройдут в Киеве

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Старший тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов сообщил, что похороны его брата Виктора Чанова пройдут в Киеве. Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

- Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу, - приводит ТАСС слова Вячеслава Чанова. - Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там. До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все.

Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало. Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын - все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой - любой вам скажет, каким он был человеком.

Памяти Виктора Чанова

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4008498

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