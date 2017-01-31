Николай Писарев: "Решение об уходе из РФС абсолютно взвешенное"

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Николай Писарев, покинувший занимаемую должность, подчеркнул, что решение об уходе было абсолютно взвешенным. Специалист работал на этом посту с 2010 года.

- Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными, об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места, очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу - готовить игроков для национальной команды, - приводит пресс-служба РФС слова Писарева. - Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение - покинуть РФС.

Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера, надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры, также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в РФС и сборных России.