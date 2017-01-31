15:49 31 января | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Николай Писарев: "Решение об уходе из РФС абсолютно взвешенное"

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Николай Писарев, покинувший занимаемую должность, подчеркнул, что решение об уходе было абсолютно взвешенным. Специалист работал на этом посту с 2010 года.

- Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными, об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места, очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу - готовить игроков для национальной команды, - приводит пресс-служба РФС слова Писарева. - Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение - покинуть РФС.

Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера, надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры, также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в РФС и сборных России.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85800.html

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