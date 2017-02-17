Никита Симонян: "Возможно, спортивный директор РФС будет назначен 20 февраля"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подчеркнул, что должность спортивного директора организации на данный момент является вакантной. Он не исключил, что назначение специалиста на этот пост состоится 20 февраля.

- Спортивный директор РФС пока еще не назначен. На эту должность назначает президент Российского футбольного союза, - сказал Симонян. - Двадцатого февраля будет проведено заседание технического комитета. Возможно, будет назначен спортивный директор. (Любовь КОНЯЕВА)