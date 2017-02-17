11:29 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Никита Симонян: "Возможно, спортивный директор РФС будет назначен 20 февраля"

0
0
0
0

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подчеркнул, что должность спортивного директора организации на данный момент является вакантной. Он не исключил, что назначение специалиста на этот пост состоится 20 февраля.

- Спортивный директор РФС пока еще не назначен. На эту должность назначает президент Российского футбольного союза, - сказал Симонян. - Двадцатого февраля будет проведено заседание технического комитета. Возможно, будет назначен спортивный директор. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ