Милана Кержакова: "Муж не дает мне видеться с сыном"

Супруга бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова – Милана – в своем Инстаграме сообщила, что муж препятствует ее встречам с ребенком. По ее словам, ситуация полностью вышла из-под контроля.

– Не стала озвучивать подробности моей личной жизни, если бы ситуация полностью не вышла бы из-под контроля, – рассказала Милана. – Я не могу видеть моего ребенка, потому что у меня забрали его – и сделал это мой действующий муж. Он не дает мне контактов с сыном. Ничем, не аргументируя. Понимаю, что стала заложником ситуации. Я не заслуживаю этого. Очень тяжело осознавать, ребенок не со мной. Документы о разводе не поданы, идет шантаж с его стороны. Когда ребенок был на даче, то он приехал туда с какими-то людьми, перелез через забор, подкупил няню и забрал у нее ребенка.