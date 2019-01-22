Мединский сообщил о многомиллионом штрафе создателям фильма о Льве Яшине

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что создатели фильма о бывшем вратаре "Динамо" и сборной СССР Льве Яшине будут оштрафованы на несколько миллионов рублей, информирует официальный сайт Минкульта. Причиной стали сорванные сроки сдачи фильма в министерство.

Фильм режиссера Василия Чигинского посвящен биографии Льва Яшина, он получил господдержку в размере 60 миллионов.

Сдать картину необходимо было в октябре 2018 года. Мединский также подчеркнул, что в случае очередного срыва сроков может зайти речь об уголовном деле.

Лев Яшин всю профессиональную карьеру провел в московском "Динамо" - с 1950 по 1971 год. В составе сборной СССР он отыграл 74 матча, принял участие в победных Олимпийских играх-1956 и Кубке Европы-1960, Кубке Европы-1964, где сборная СССР заняла второе место, а также четырех чемпионатах мира-1958, 1962, 1966 и 1970 года (на последнем он числился в заявке, но на поле не вышел). В 1963 году он получил "Золотой мяч", став первым и пока единственным голкипером, удостоенным этой награды. ФИФА признала его лучшим вратарем XX века.