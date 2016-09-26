Лапочкин-младший обошел отца

По-своему уникальное достижение установлено сегодня в российском футболе. Сергей Лапочкин обошел Сергея Лапочкина по числу матчей, проведенных в чемпионатах страны в роли главного арбитра. Речь о сыне и отце Лапочкиных – Сергее Сергеевиче и Сергее Константиновиче.

Для Лапочкина-младшего, заменившего Сергея Карасева на игре "Рубин" – "Томь", матч в Казани стал 96-м в российской премьер-лиге. А дебютировал он 17 апреля 2011 года, обслуживая встречу "Локомотив" – "Волга" НН (1:0). У Лапочкина-старшего, завершившего карьеру в октябре 2005-го, в активе 95 матчей в высшем дивизионе.

Опередить Лапочкиных, у которых на двоих теперь 191 игра, могут Левниковы. Николай Левников провел в чемпионатах России 138 встреч, Кирилл Левников – пока 36. Старается продолжить дело отца Игоря Егорова его сын Егор – но 24-летний нижегородец только в начале пути из второго дивизиона в премьер-лигу. (Александр БОБРОВ)