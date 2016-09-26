19:30 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Лапочкин-младший обошел отца

Сергей ЛАПОЧКИН-младший и Сергей ЛАПОЧКИН-старший. Фото "СЭ"
Сергей ЛАПОЧКИН-младший и Сергей ЛАПОЧКИН-старший. Фото "СЭ"
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По-своему уникальное достижение установлено сегодня в российском футболе. Сергей Лапочкин обошел Сергея Лапочкина по числу матчей, проведенных в чемпионатах страны в роли главного арбитра. Речь о сыне и отце Лапочкиных – Сергее Сергеевиче и Сергее Константиновиче.

Для Лапочкина-младшего, заменившего Сергея Карасева на игре "Рубин" – "Томь", матч в Казани стал 96-м в российской премьер-лиге. А дебютировал он 17 апреля 2011 года, обслуживая встречу "Локомотив" – "Волга" НН (1:0). У Лапочкина-старшего, завершившего карьеру в октябре 2005-го, в активе 95 матчей в высшем дивизионе.

Опередить Лапочкиных, у которых на двоих теперь 191 игра, могут Левниковы. Николай Левников провел в чемпионатах России 138 встреч, Кирилл Левников – пока 36. Старается продолжить дело отца Игоря Егорова его сын Егор – но 24-летний нижегородец только в начале пути из второго дивизиона в премьер-лигу. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо зол!

А я подумал нехорошее, что взял на лапочку уже больше своего папашки. А тут вон оно что. Скоро сотню забацает. Как грится яблочко от вишенки не далеко падает.

20:13 26 сентября

Супершвайни

Наших судей Лаврентий Палыч бы усадил наааадолго =) И не только футбольных!

19:48 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ