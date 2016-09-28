Игорь Ефремов: "Мутко не знал о моей инициативе разобраться с делом Гершковича"

Член исполкома РФС Игорь Ефремов пояснил, почему попросил разобраться с делом Михаила Гершковича. Глава "Объединения отечественных тренеров" 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

– Почему именно вы решили проявить такую инициативу?

– Ну а как иначе? Сначала появляется одно своеобразное письмо в открытом доступе. А потом мы читаем заявление одного из тренеров, чья подпись там стоит, о том, что он ничего не подписывал. За три дня до выборной конференции совершенно неожиданно запускается такое заявление о том, что Мутко не может участвовать в выборах президента РФС. Мол, все у нас неправильно и все не так... И все делегаты это читают. А потом человек все это опровергает. Мне захотелось, чтобы КДК с этим разобрался, Михаил Данилович объяснил случившееся.

– Гершкович сегодня сказал, что невозможно было собрать все подписи, поэтому были ксерокопии с разрешения всех участников. Бердыев же дал устное согласие в разговоре с Гаджиевым.

– Если у нас на таком уровне строятся отношения в российском футболе, тогда мы точно ничего не построим.

– Сейчас начнут думать, что вы сделали это по просьбе Виталия Мутко.

– Уверен, Мутко о моей инициативе даже не знал. Мне вот что еще интересно.

– Что?

– Я не говорю о подтасовке фактов. Но в письме говорится, что участие Мутко в выборах противоречит уставам ФИФА и УЕФА. Но ведь СМИ сделали запросы в ФИФА, которая не видела ничего противозаконного в действиях Виталия Леонтьевича. Почему эти несостыковки никто не рассматривает? Наверное, это уже вопрос другого комитета. (Виталий АЙРАПЕТОВ)