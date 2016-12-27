Георгий Полтавченко: "Строительство стадиона в Санкт-Петербурге завершено, акт ввода подпишут на днях"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что строительные работы на стадионе на Крестовском острове завершены. По его словам, уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия, но для этого надо получить официальный документ.

– Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию, – приводит ТАСС слова Полтавченко. – Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране.

Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования Международной федерации футбола (ФИФА). Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК "Зенит". С ним подписан соответствующий меморандум", – отметил губернатор. Он отметил, что представители футбольного клуба с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе, высказывают свои пожелания и претензии. "Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты будут переведены на ФК "Зенит", содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство.