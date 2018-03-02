Бородюк - главный кандидат на пост спортивного директора РФС

По информации "СЭ", основным кандидатом на пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС) является Александр Бородюк.
Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана, которую он возглавлял с февраля 2017 года по январь 2018-го. Ранее он работал тренером "Крыльев Советов", возглавлял молодежную сборную России, московское "Торпедо" и "Кайрат", а также трудился в штабе сборной России с 2002 по 2012 год при пяти разных главных тренерах.
Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что Союз почти определился с тем, кто станет его новым спортивным директором. (Сергей ЕГОРОВ)
- Крылья Советов См
- Сборная России (футбол)
- Торпедо М
- Александр Бородюк
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Кайрат (футбол)
- Александр Алаев
Flo
Бородюка на царство? © Интересно, какую ж чувствует там управленческая биомасса, что дошло до такого... может лучше превентивный ЯУ нанести куда следует, а то вдруг-чего.
03:52
Lars Berger
Главное теперь - на деле поддержать девиз Сергея Прядкина: "Твори добро!". Не прогадаете, Александр...
02:21
Lars Berger
Ну, теперь - попрём. 100%. Уверен, что Казахстан был релаксом, джакузи... Где Александр набрался сил, отдохнул (как следует, а на баклуши бил)... Теперь - за работу! Цели определены, задачи - поставлены. За работу. Нас ждут небывалые успехи. Он знает, что делать.
02:12
баламошка
Говорят, что человек достойный. Хотя, кто говорил, уже не помню)
19:59 2 марта