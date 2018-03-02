Бородюк - главный кандидат на пост спортивного директора РФС

По информации "СЭ", основным кандидатом на пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС) является Александр Бородюк.

Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана, которую он возглавлял с февраля 2017 года по январь 2018-го. Ранее он работал тренером "Крыльев Советов", возглавлял молодежную сборную России, московское "Торпедо" и "Кайрат", а также трудился в штабе сборной России с 2002 по 2012 год при пяти разных главных тренерах.

Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что Союз почти определился с тем, кто станет его новым спортивным директором. (Сергей ЕГОРОВ)