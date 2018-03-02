19:56 2 марта | Футбол — "У своих ворот"

Бородюк - главный кандидат на пост спортивного директора РФС

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По информации "СЭ", основным кандидатом на пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС) является Александр Бородюк

Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана, которую он возглавлял с февраля 2017 года по январь 2018-го. Ранее он работал тренером "Крыльев Советов", возглавлял молодежную сборную России, московское "Торпедо" и "Кайрат", а также трудился в штабе сборной России  с 2002 по 2012 год при пяти разных главных тренерах.

Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что Союз почти определился с тем, кто станет его новым спортивным директором. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flo

Бородюка на царство? © Интересно, какую ж чувствует там управленческая биомасса, что дошло до такого... может лучше превентивный ЯУ нанести куда следует, а то вдруг-чего.

03:52

Lars Berger

Главное теперь - на деле поддержать девиз Сергея Прядкина: "Твори добро!". Не прогадаете, Александр...

02:21

Lars Berger

Ну, теперь - попрём. 100%. Уверен, что Казахстан был релаксом, джакузи... Где Александр набрался сил, отдохнул (как следует, а на баклуши бил)... Теперь - за работу! Цели определены, задачи - поставлены. За работу. Нас ждут небывалые успехи. Он знает, что делать.

02:12

баламошка

Говорят, что человек достойный. Хотя, кто говорил, уже не помню)

19:59 2 марта

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